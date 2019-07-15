طرابلس 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واساتفق أعضاء مجلس النواب الليبيون المجتمعون في القاهرة على التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها وعدّ ذلك خطاً أحمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.وأكد النواب المجتمعون في القاهرة البالغ عددهم أكثر من70 نائبا في بيان لهم اليوم على أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له مع التأكيد على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.وشدد النواب على العمل مجدداً على دعوة جميع النواب الذين لم يحضروا الاجتماع وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة مع التأكيد على أن كل ما تقدم سيُنجز في جلسة مرتقبة لمجلس النواب في أي مدينة يتم الاتفاق عليها في أقرب وقت بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة.وأوضح النواب أن الاجتماعات التي عقدت بالقاهرة جاءت بدعوة من مجلس النواب المصري واللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي حيث جرى زيارة البرلمان المصري والاجتماع مع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي، التي أكدت أهمية دور مجلس النواب الليبي وضرورة أن يكون أي حل للأزمة من خلاله، وأجرى المجتمعون عدة لقاءات تشاورية مغلقة وذلك لمناقشة سُبل تفعيل عمل مجلس النواب ليقوم بدوره على أكمل وجه ومناقشة الأزمة الليبية الراهنة وسُبل الحل الممكنة.// انتهى //18:43ت م0171