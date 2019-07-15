حائل 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل في صالة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة اليوم, اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة.وفي بداية الاجتماع أكد سموه دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لجميع القطاعات وتلبية احتياجات المواطنين من الإسكان، ومنها مبادرة الإسكان التنموي، والسعي نحو تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة كإحدى أهداف رؤية المملكة 2030 .وحث سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز كافة الإدارات الحكومية الخدمية والخيرية والاجتماعية ذات العلاقة على مضاعفة الجهود والسعي نحو خدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين من الإسكان التنموي.وجرى خلال الاجتماع استعراض حاجة الأسر المستفيدة من الجمعيات الخيرية بالمنطقة للوحدات السكنية وتقديم عرض حول حوكمة أعمال لجان الإسكان التنموي ومستهدفاته والتمويل غير الحكومي.كما تمت مناقشة التنسيق مع الجمعيات الخيرية بشأن المستحقين للإسكان،واستعراض مهام اللجنة ودورها في توفير الوحدات والشراكات المجتمعية وتنظيم الإسكان الخيري القائم وضمان استدامته وكذلك مجالات التنمية والتطوع.حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل الإمارة المساعد مطلق بن محمد العتيبي ومدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد ومدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة حائل المهندس فوزان الفوزان ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد وعدد من المسئولين .// انتهى //18:44ت م0172