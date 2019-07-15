بودابيست 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسزار معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي اليوم، إدارة الضرائب والجمارك الوطنية بالعاصمة المجرية بودابيست، وذلك للاطلاع على تجربة الخدمات الضريبية المجرية في تحسين التعاملات الضريبية والتحول الرقمي.والتقى معالي المحافظ خلال زيارته لإدارة الضرائب والجمارك الوطنية في بودابيست، مفوّض الإدارة الوطنية للجمارك والضرائب الدكتور لاسلو شورش، حيث جرى خلال اللقاء تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال الضرائب وتعزيز العلاقات الثنائية.وناقش المهندس أبانمي مع مفوّض الإدارة الوطنية للجمارك والضرائب في المجر، تجربة إدارة خدمات الضرائب المجريّة في استخدام نظام المعلومات الرقمي بالإضافة إلى الفوترة الإلكترونية وغيرها من خدمات أتمتة التعاملات الضريبية التي تساعد على توفير الوقت لتقديم الخدمات ورفع نسبة الكفاءة التشغيلية والالتزام الطوعي من قبل المنشآت وعملية التحصيل الضريبي.وتأتي زيارة وفد هيئة الزكاة والدخل تلبيةً لدعوة مقدمة من إدارة الضرائب والجمارك الوطنية بدولة المجر بهدف تبادل الخبرات الدولية وتسهيل وتطوير إجراءات الالتزام وشفافية العمليات المحاسبية والضريبية.// انتهى //18:46ت م0173