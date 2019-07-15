السيح 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واستطلق لجنة التنمية الاجتماعية بنعجان التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأحد القادم, "الملتقى الصيفي للأطفال" ينفذه القسم النسائي التابع للجنة.ويهدف الملتقى الذي يقام في مقر اللجنة بحي الطويلعه في نعجان إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الأطفال بالمفيد والترفيه الهادف وإكسابهم الخبرات الإيجابية التي تساعد على نمو شخصياتهم.وتشتمل برامج الملتقى على تدريب الأطفال على بعض المهن والأعمال الفنية التي تنمي الإبداع والتميز الفردي ، بجانب فعاليات المسرح الثقافي والترفيهي وبعض المسابقات الرياضية والترفيهية.ويأتي الملتقى ضمن سلسلة المناشط الاجتماعية التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية في نعجان خلال إجازة الصيف الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //19:12ت م0175