الرياض 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واساستقبل الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض اليوم, سفير جمهورية جورجيا لدى المملكة العربية السعودية فاختانغ جاوشفيلي.وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية جورجيا وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات المتفق عليها في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في عام 2017م، كما بحث الاجتماع عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:14ت م0177