رياضي / الاتحاد والشباب يوقعان اتفاقية المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس الملك محمد السادس
الاثنين 1440/11/12 هـ الموافق 2019/07/15 م واس
الرياض 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس
وقع ناديا الاتحاد والشباب السعوديين اليوم اتفاقية المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم ، وتحمل النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية الأبطال، مسمى كأس الملك محمد السادس .
ورأس الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مدير البطولة العربية طلال آل الشيخ .
وكان النجم الساحلي التونسي قد حقق لقب النسخة الماضية من البطولة (كأس زايد للأندية العربية الأبطال) على حساب الهلال السعودي.
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19:14ت م
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