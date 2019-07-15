البيضاء 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسدمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن.وأوضح موقع "سبتمبر نت" الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن المقاتلات استهدفت بعدد من الغارات الجوية، تجمعاً لآليات قتالية تابعة للميليشيا في جبل "اكبار"، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها.وأسفرت الغارات عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيا، علاوة على تدمير آليات وعربات تابعة لها.// انتهى //19:21ت م0179