القاهرة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، مع استمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، فيما اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 7ر727 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 6ر742 مليون جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 32ر0 % ليبلغ مستوى 89ر13627 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 04ر0 % ليبلغ مستوى 81ر538 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 05ر0 % ليبلغ مستوى 99ر1389 نقطة.وفي ختام تعاملات اليوم تراجعت أسعار أسهم 54 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 63 شركة، وحافظت 38 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.// انتهى //19:22ت م0180