بيروت 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسبحث سفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس اليوم مع وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان ريشار قوميجيان، آخر التطورات والمستجدات وسُبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين بمختلف المجالات.واستعرض السفير اليمني خلال اللقاء آخر المستجدات على صعيد المشاورات الجارية برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم، مشيراً إلى أن تعنت الطرف الانقلابي تسبب في عدم تحقيق أي تقدم في كل البنود التي التزم بها الحوثيون في السويد، كون الميليشيات الانقلابية تسير في فلك الإستراتيجية الإيرانية المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة غير آبهة باستمرار الحرب وما تسببه من معاناة يتكبدها الشعب اليمني.وتطرق اللقاء إلى قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بنهب المساعدات الغذائية، الأمر الذي استدعى تعليق المساعدات من قِبل برنامج الغذاء العالمي في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية.من جهته استعرض الوزير اللبناني أبرز التطورات والمستجدات على الصعيد اللبناني، وقال إن ما يجري في اليمن هو امتداد للمشروع الإيراني الفوضوي الفاشل في اليمن ولبنان وسوريا والعراق، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب الحكومة اليمنية، ومعبراً عن أسفه لاستمرار الحرب والمعاناة في اليمن.// انتهى //ببببب19:22ت م0181