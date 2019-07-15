إسلام آباد 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسأكدت باكستان التزامها بعقوبات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بكوريا الشمالية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2375 الصادر عام 2017 الذي يفرض الحظر على إصدار تأشيرات العمل لجميع مواطني كوريا الشمالية.ونقلت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم عن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل قوله إن باكستان قيدت جميع بعثاتها في الخارج بعدم إصدار التأشيرات لمواطني كوريا الشمالية.وأضاف المتحدث أنه لم يتم إصدار تأشيرة عمل للكوريين الشماليين للعمل في باكستان منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي في 2017، مؤكداً عدم وجود أي عمالة من كوريا الشمالية تعمل في باكستان.وجاء هذا التوضيح من الجانب الباكستاني بعد أسبوع من ورود أنباء في الإعلام الباكستاني عن اتصال السفارة الأمريكية لدى إسلام آباد بوزارة الخارجية الباكستانية لإبداء مخاوفها الجادة بشأن شائعات عن إمكانية تشغيل الشركات الصينية عمالة من كوريا الشمالية لتنفيذ المشروع العملاق.// انتهى //19:27ت م0182