بغداد 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسرحب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بعودة السفير البحريني إلى بغداد لمزاولة عمله, مؤكداً حرص بلاده على أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية العاملة فوق أراضيها.جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي اليوم سفير مملكة البحرين في بغداد صلاح المالكي الذي باشر عمله في بغداد, بعد الأزمة التي نجمت عن الاعتداء الذي قام به عشرات المتظاهرين على مبنى سفارة مملكة البحرين في العاصمة العراقية مؤخراً.وأعرب عبدالمهدي بحسب بيان صحفي حكومي عراقي عن تقديره للبحرين ملكاً وحكومةً وشعباً لتعاونها في هذا المجال وحرصها على العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين، مؤكداً اعتزاز بلاده بعلاقاتها مع أشقائها, وسعيها لتطويرها مع مملكة البحرين لما فيه صالح الشعبين العراقي والبحريني.// انتهى //19:28ت م0183