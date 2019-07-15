أبوظبي 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية اليوم رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد البركاني الذي يزور الامارات حاليًا.وبحث سموه ورئيس البرلمان اليمني العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات البرلمانية، إضافة إلى تطورات الأوضاع والمستجدات التي تشهدها الساحة اليمنية.// انتهى //19:36ت م0184