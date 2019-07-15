بروكسل 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسأكد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه وأهمية ملكية العراق للعمليات السياسية والإصلاحية الداخلية في البلاد.وأوضح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم عقب اجتماع لهم في بروكسل أن الاتحاد ملتزم ومستمر بالحفاظ على الطبيعة المتعددة الأعراق والأديان للمجتمع العراقي.كما أكد البيان دعم الاتحاد للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكذلك لعمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، مبدياً استعداده لدعم حكومة العراق في تنفيذ برنامجها للإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.// انتهى //19:51ت م0188