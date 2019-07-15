أبوظبي 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واساستقبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم رئيس جمهورية غامبيا آداما بارو الذي يزور الإمارات حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:57ت م0190