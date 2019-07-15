القاهرة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم برئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس، تناول التعاون بين البلدين والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له " إن الرئيس السيسي شدد خلال الاتصال على قوة العلاقات بين مصر واليونان، وما تشهده من تطور وزخم متزايد على مختلف مستوياتها سواء في إطارها الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص"، مُعرباً عن التطلع إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليونان إلى آفاق أرحب.وأضاف راضي أن الرئيس المصري قدّم التهنئة إلى ميتسوتاكيس بمناسبة توليه رئاسة الحكومة اليونانية، كما قدّم الدعوة لرئيس الوزراء اليوناني لزيارة القاهرة، لبحث التعاون الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.وأشار المتحدث إلى أن رئيس الوزراء اليوناني أكد حرصه على تعزيز العلاقات مع مصر على مختلف الأصعدة، واعتزازه بدورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، منوّهاً بجهود مصر في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.// انتهى //20:31ت م0191