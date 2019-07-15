بيروت 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واساستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم في بيروت رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستوف مارتن.وتركز اللقاء بحث أزمة النازحيين السوريين والمفقودين اللبنانيين خلال الحرب الأهلية اللبنانية.كما استقبل الحريري السفير المصري في لبنان نزيه النجاري الذي أكد أنه تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع السياسية على الساحة اللبنانية، ودعم مصر الكامل للحكومة اللبنانية التي تحتاج إلى القيام بجهد كبير في المرحلة المقبلة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، وتمنى أن تكون الحكومة قادرة على الاضطلاع بهذا الجهد بما يحفظ اقتصاد لبنان واستقراره.// انتهى //20:32ت م0192