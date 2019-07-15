خميس مشيط 12 ذو القعدة 1440هـ الموافق 15 يوليو 2019م واسباشر الدفاع المدني بمدينة خميس مشيط مساء اليوم الاثنين الموافق 12 / 11 / 1440هـ، وعند الساعة (18:31 ) ، بلاغاً عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بسطح مبنى سكني بأحد الأحياء السكنية، ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات ولله الحمد، فيما تضرر المبنى السكني بأضرار طفيفة وكذلك تضرر بعض المركبات المجاورة للبناية.وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق المتبع.// انتهى //21:12ت م0197