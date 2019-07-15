عام / الدفاع المدني بخميس مشيط يباشر بلاغاً عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بمبنى سكني بأحد الأحياء السكنية
الاثنين 1440/11/12 هـ الموافق 2019/07/15 م واس
خميس مشيط 12 ذو القعدة 1440هـ الموافق 15 يوليو 2019م واس
باشر الدفاع المدني بمدينة خميس مشيط مساء اليوم الاثنين الموافق 12 / 11 / 1440هـ، وعند الساعة (18:31 ) ، بلاغاً عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بسطح مبنى سكني بأحد الأحياء السكنية، ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات ولله الحمد، فيما تضرر المبنى السكني بأضرار طفيفة وكذلك تضرر بعض المركبات المجاورة للبناية.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق المتبع.
// انتهى //
21:12ت م
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