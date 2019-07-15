القاهرة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة القادمة، موضحًا أن تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المتبادل بين بلاده والولايات المتحدة سيتيح المزيد من آفاق العمل المشترك على كافة الأصعدة.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية مايرون بريليانت، بحضور وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصّار.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له بأن الرئيس المصري أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تضطلع به غرفة التجارة الأمريكية لتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده والولايات المتحدة.وأضاف راضي أن بريليانت، حَرِصَ على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن مجمل الأوضاع الإقليمية والقضايا السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي، والجهود المصرية في هذا الإطار.وأشار المتحدث إلى أن المسؤول الأمريكي أكد خصوصية العلاقة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مبينًا أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية أحد أبرز أعمدتها، ومن ثم ضرورة العمل على دعم الاستثمارات الأمريكية في مصر.ولفت الانتباه إلى أن اللقاء تطرق إلى آفاق التعاون الثلاثي بين البلدين في أفريقيا، والرغبة المتبادلة في تعزيزها، خاصةً في مجالات الاقتصاد الرقمي والصحة والطاقة.// انتهى //21:20ت م0198