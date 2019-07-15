الرياض 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة "شعار وهوية" بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" عند الساعة 07:30 من مساء الغد في المنصة الذهبية لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى ونائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا بدر ذياب ورئيس الاتحادين العربي والسعودي للعبة محمد المنيع.وسيكشف في حفل التدشين عن شخصية وكأس البطولة التي تحتضنها صالة الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 27-31 أغسطس القادم بمشاركة عشرة أندية من بينهما ناديي الوحدة ومضر "ممثلي السعودية في البطولة" .//انتهى //21:21ت م0201