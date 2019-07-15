عمّان 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسأعلن البنك المركزي الأردني اليوم، ارتفاع الدخل السياحي للأردن بنسبة 8.3 % في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 2.4 مليار دولار للفترة ذاتها من العام 2018م.وأرجع البنك الارتفاع بشكل رئيس لزيادة عدد السياح الكلي القادمين إلى الأردن بنسبة 5.6 % مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018م، ليبلغ 2438.6 ألف سائح.// انتهى //21:32ت م0202