الخرطوم 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واستشارك السودان يوم غدٍ في اجتماعات وزراء الإعلام العرب في الدورة الـ 11 التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، كما تشارك السودان في اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والتي يشغل السودان فيها موقع نائب الرئيس.ويرأس وفد السودان في الاجتماعات وكيل وزارة الإعلام المكلف عبد الله جاد الله نمر. وستناقش الاجتماعات الأمور المتعلقة بالقضية الفلسطينية وميثاق الشرف الإعلامي العربي ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، كما ستبحث الاجتماعات قضايا الإعلام العربي مثل التحرك الإعلامي في الخارج وتطوير بيت العرب الإذاعي وحقوق البث التلفزيوني للأحداث والبطولات الرياضية الكبرى.// انتهى //21:42ت م0203