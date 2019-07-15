لندن 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي مرتفعاً بنسبة 0.13 % ليصل عند مستوى 3502.22 نقطة، كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 64.02 نقطة ليصل مستوى 12387.34 نقطة.وارتفع مؤشرا "أي بي إي إكس 35" الإسباني 30.40 نقطة إلى 9323.60، و "أي إي إكس" الهولندي 1.85 نقطة إلى 569.26 نقطة.// انتهى //22:49ت م0210