القاهرة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الأردني أيمن الصفدي العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المُشترك.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له أن الاتصال الهاتفي تطرق إلى متابعة نتائج الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي استضافتها مصر مطلع يوليو الجاري، ومشروعات التعاون الاقتصادي والصناعي المُشترك الجاري تنفيذها.وأشار حافظ إلى أن الوزيرين أعربا عن الارتياح تجاه التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.// انتهى //22:53ت م0211