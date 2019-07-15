ظهران الجنوب 12ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15يوليو 2019 م واستنظم جامعة الملك خالد ممثلة بكلية العلوم والآداب بظهران الجنوب غداً محاضرة بعنوان"الألعاب الإلكترونية وخطورتها على الأطفال" يلقيها الدكتور خضران السهيمي وذلك على مسرح الكلية بحي الجنادرية .وأوضح عميد الكلية الدكتور مسفر الوادعي أن المحاضرة تأتي ضمن فعاليات وبرامج مبادرة حسن الوفادة التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في جميع محافظات المنطقة.//انتهى//22:54ت م0212