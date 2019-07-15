وادي الدواسر 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واساختتم نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر اليوم دورة " فن إدارة ومواجهة الغضب " التي عقدها على مدى يومين، وشارك فيها أعضاء النادي من مختلف الأعمار.وتناول مُقدم الدورة المشرف التربوي بإدارة التعليم بالمحافظة مبارك بن فايز آل مجلي عدداً من المحاور من أهمها تعريف الغضب، وكيف يكون الغضب، وأنواعه ومسبباته ونتائجه وأصناف الناس في الغضب وعلاجه، من خلال قاعدة ستيفن كوفي 90/10 والتي تعني أن 10% من الحياة تتشكل من خلال ما يحدث لنا، و الـ 90% من الحياة يتم تحديدها من خلال ردود أفعالنا، حيث يصف ستيفن كوفي التعامل مع هذه القاعدة بالشيء الذي سيغير الكثير، ومنها الغضب كما ذكر مُقدم الدورة .// انتهى //22:57ت م0214