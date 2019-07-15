المدينة المنورة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسجددت الهيئة العامة للطيران المدني مساء اليوم رخصة تشغيل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة لشركة طيبة لتشغيل المطارات.وأقيم حفل بهذه المناسبة ألقى خلاله مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لمعايير الطيران ياسر بن منصور المعيوف كلمة أوضح فيها أن هذه الخطوة جاءت في إطار توجيهات معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي المنصوري، وحرصه الدائم على أن تكون مطارات المملكة على أعلى معايير السلامة الدولية.وبين أن شركة طيبة استوفت متطلبات معايير ترخيص المطار المنصوص عليها باللوائح التنفيذية للهيئة والمتوافقة مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) التي تضمن سلامة الأداء والتشغيل وتسهيل الحركة الجوية في المطار.وقال: إن ترخيص المطار تتطلب إعداد دليل تشغيل المطار و دليل خطة طوارئ المطار ودليل إدارة السلامة (SMS) واعتمادها من الهيئة العامة للطيران المدني التي توضح إجراءات مشغل المطار لضمان سلامة الطيران و مستخدمي المطار.يذكر أن مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي حصل على الترخيص بتاريخ 13 أغسطس عام 2015.// انتهى //23:13ت م0215