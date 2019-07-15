المدينة المنورة ١٢ ذو القعدة 1440 هـ الموافق ١٥ يوليه 2019 م واسنظم فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة اليوم لقاء تعريفيًا بالمنتجات والخدمات التي يقدمها، وتشتمل على قرض (الزواج - الأسرة - الترميم - آهل) ويبلغ الحد الأعلى للتمويل فيها ٦٠ ألف ريال، ويشترط فيها أن لايزيد الدخل الشهري عن ١٠ آلاف ريال, فيما أطلق البنك مؤخراً منتج كنف الاجتماعي الخاص بالمطلقات والأرامل الذي يبلغ سقف التمويل فيه إلى ٣٠ ألف ريال بدون شرط الإعالة.وأوضح رئيس قسم الادخار في بنك التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة حسين سرور خلال اللقاء التعريفي أن البنك أطلق برنامج (زود) الادخاري للمتقدمين للمنتجات الاجتماعية، حيث يعطي حوافز مقدارها ٢٠٪ على المبالغ المدخرة شهرياً, مشيرًا إلى أنه قد تم التعريف بمسارات تمويل المشاريع التي يدعمها البنك حالياً، وهي (مسار المشاريع الناشئة) والتي يبلغ سقف التمويل فيها ا ٣٠٠ ألف ريال, إلى جانب (مسار التميز) الذي يبدأ فيه التمويل من ٣٠٠ ألف ويصل إلى ٤ ملايين ريال، ومسار الخريجين والذي يمول البنك فيه الخريج بمبلغ ٥٠٠ ألف ريال كحد أقصى, ومسار الأُجرة الخاصة الذي يتيح للمواطن تملك سيارته الخاصة والعمل عليها في أحد تطبيقات التوصيل .من جهته بين المسؤول من قسم الائتمان وتقييم المشاريع بفرع المدينة المنورة بسام فيزو أن البنك أطلق مسارين جديدين لتمويل المشاريع وهما مسار الامتياز التجاري (الفرانشايز) ومسار التقنيات الناشئة والتي يبلغ الحد الأعلى للتمويل فيها ٤ ملايين ريال لينضما إلى المسارات الواعدة التي يتبناها البنك حالياً.// انتهى //23:25ت م0216