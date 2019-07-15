بغداد 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه اليوم في العاصمة العراقية بغداد، برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بحضور وفد وزاري فلسطيني وعدد من البرلمانيين العراقيين.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن محمد أشتيه بحث مع رئيس البرلمان العراقي إمكانيات تحسين أوضاع فلسطينيي العراق، ومنحهم حقوقًا تخفف من معاناتهم وتعزز صمودهم حتى عودتهم لوطنهم فلسطين.من جانبه جدد الحلبوسي، تأكيد دعم العراق للشعب الفلسطيني وحكومته والقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن البرلمان يعكس نبض الشعب العراقي المحب لفلسطين والمتحيز لها.// انتهى //23:32ت م0219