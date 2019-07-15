الخرطوم 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسالتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية عمر دهب اليوم بالخرطوم الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي رئيس مكتب الاتحاد الأفريقي بالسودان السفير محمد بلعيش.وقدم الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي خلال اللقاء عرضًا عن جهود الاتحاد الأفريقي في الوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، متمنيًا أن تُفضي هذه الجهود الوصول إلى اتفاق شراكة ذكية بين الطرفين تقود البلاد لبر الأمان.من جانبه، عبر وكيل وزارة الخارجية السودانية عن رضائه بمستوى سير المفاوضات، وشكر الاتحاد الأفريقي على جهوده في الوساطة بين الطرفين.//انتهى//23:45ت م0220