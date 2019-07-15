جدة 12 ذو القعدة 1440هـ الموافق 15 يوليو 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله - .وقال الملك المفدى : " علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".// انتهى //23:50ت م0221