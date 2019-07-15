جدة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليه 2019 م واساستقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في فرع وزارة الخارجية بجدة اليوم، سفير سويسرا لدى المملكة أندريه شالر.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.// انتهى //23:57ت م0225