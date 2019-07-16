جدة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسالتقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في جدة اليوم، دولة رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام .وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.حضر اللقاء المستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بخاري.// انتهى //00:00ت م0226