موسكو 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسبحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الفرنسي فلورنس بارلي العلاقات الثنائية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليوم، أن الاتصال تركز على مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المُشترك.// انتهى //00:19ت م0228