عنيزة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واستواصل كليات عنيزة القبول والتسجيل في مرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات من خريجي الثانوية والدبلوم للعام الدراسي 1441 وذلك عبر موقع الكليات الإلكتروني ، والذي يشمل كافة الشروط والمعلومات التي تُعنى بالقبول والتسجيل .وأوضح مدير القبول والتسجيل عبدالله المحيميد أن التقديم يتم بشكل إلكتروني مؤكدًا على ضرورة التقيد بمتطلبات التسجيل والقبول و اختيار التخصص حسب المؤهل العلمي وفق الرغبة المتاحة ، مبينًا أن الكليات تتيح معادلة الدبلومات لخريجي الكليات في 13 تخصصًا علميًا تتناسب مع سوق العمل وفق أعلى المعايير الأكاديمية والعلمية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 ، موضحًا إمكانية تحديد وقت الدراسة من خلال الفترة الصباحية أو المسائية وذلك لاستفادة راغبي إكمال مشوارهم العلمي بما يتناسب مع إمكانياتهم ، لافتًا النظر إلى وجود نقل للطالبات لجميع محافظات ومدن القصيم برسوم رمزية.// انتهى //02:00ت م0233