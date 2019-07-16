نيويورك 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 59ر26 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 62ر27358 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 51ر0 نقطة، أو 02ر0% ، ليصل إلى 28ر3014 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 04ر14 نقطة، أو 17ر0% ، ليصل إلى 19ر8258 نقطة.// انتهى //03:06ت م0234