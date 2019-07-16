نيويورك 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسقال رئيس فريق التحقيق الأممي لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام كريم أسد أحمد خان، لأعضاء مجلس الأمن: إنه على الرغم من حجم الجرائم والشرور والوحشية التي أطلقها داعش على المدنيين الأبرياء، فإنه لم ينجح في تقسيم شعب العراق.وأضاف رئيس فريق التحقيق الأممي ومستشاره الخاص حول جرائم داعش في إحاطته أمام المجلس، اليوم، أن فريقه لمس سعيا مجتمعيا في العراق للمساءلة عن جرائم داعش، لافتا الانتباه إلى أنها ليست دعوة إلى الاقتصاص، بل دعوة عدالة، مؤكداً أن من تم التحدث معهم من قبل الفريق يتمنون أن يتم كشف جرائم داعش بشكل علني وبموضوعية، بحيث يمكن للعالم أن يرى الطبيعة الحقيقية لأفعالهم، وأن يتم الكشف عن طبيعة أيديولوجيتهم الفاسدة، لنتمكن معا من تكريم الضحايا.وأفاد أن الأشهر الستة الماضية شهدت تأسيس مرافق وأساليب جمع الأدلة بموظفيها الأساسيين، إلى جانب أنه يتم الآن جمع كافة المواد الوثائقية والرقمية والشهادات وأدلة الطب الشرعي المطلوبة للتحقيق، مشيراً إلى أن هناك 79 موظفا يعملون الآن في العراق، ومن بينهم محققون جنائيون ومحللون وخبراء حماية الشهود وعلماء في الطب الشرعي.وبحسب إحاطة رئيس فريق التحقيق الأممي، يستهدف العمل الاستقصائي الأولي للفريق، ثلاث مجالات أساسية :"هجمات تنظيم داعش ضد الجالية الإيزيدية في منطقة سنجار في أغسطس 2014؛ وجرائمه المرتكبة في الموصل بين عامي 2014 و2016 بما في ذلك استهداف الأقليات الدينية، وجرائم العنف الجنسي والجرائم ضد الأطفال؛ بالإضافة إلى القتل الجماعي للطلاب العسكريين العراقيين العزل من أكاديمية تكريت الجوية في يونيو 2014 ".وأشاد بالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتبرع سخي لدعم الفريق، بالإضافة إلى التزامات من ألمانيا والمملكة العربية السعودية والسويد وتركيا لتزويد الفريق بخبراء وطنيين يعملون دون مقابل لدعم فريق التحقيق الأممي.وأكد مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد حسين علي بحر العلوم في كلمته أمام مجلس الأمن، دعم بلاده لعمل فريق التحقيق، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الفريق بالكامل وتعزيز المساءلة ضد أعضاء داعش عن جرائمهم ضد الإنسانية.// انتهى //03:39ت م0235