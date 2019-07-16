عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1440/11/13 هـ الموافق 2019/07/16 م واس
الرياض 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك يستقبل رؤساء الوزراء الأسبقين ميقاتي.. السنيورة وسلام
خادم الحرمين: المملكة تولي أهمية للحفاظ على لبنان واستقراره
القيادة تواسي رئيسة نيبال
تحت رعاية خادم الحرمين.. أمير مكة يدشّن عدداً من المشروعات المائية لخدمة ضيوف الرحمن الأربعاء
خالد الفيصل يشكر رجال الأمن نظير جهودهم
أمير القصيم يشيد بالدور الاجتماعي لمجموعة «النخبة السعودي»
أمير الرياض بالنيابة يشرف حفل سفارة مصر
مركز الملك سلمان للإغاثة يمدد عقد تنفيذ مشروع «مسام»
الشورى يطالب ببوابة واحدة لمنصات التوظيف الحكومي
مطالبات بإلزام الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات هيئة التقويم
«التحالف» يصدّ اعتداءً حوثياً استهدف المدنيين في خميس مشيط
انطلاق المهرجان الترفيهي لإسكان الحرس الوطني في خشم العان
الانتهاكات الإسرائيلية على طاولة "التعاون الإسلامي"
إيران تهدد بإسقاط الاتفاق النووي
العصر الإردوغاني.. اعتقالات وفقر وعيش بوجل
الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن
الأمم المتحدة تؤكد توافق اليمنيين بشأن الحديدة
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