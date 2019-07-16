الرياض 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يستقبل رؤساء الوزراء الأسبقين ميقاتي.. السنيورة وسلامخادم الحرمين: المملكة تولي أهمية للحفاظ على لبنان واستقرارهالقيادة تواسي رئيسة نيبالتحت رعاية خادم الحرمين.. أمير مكة يدشّن عدداً من المشروعات المائية لخدمة ضيوف الرحمن الأربعاءخالد الفيصل يشكر رجال الأمن نظير جهودهمأمير القصيم يشيد بالدور الاجتماعي لمجموعة «النخبة السعودي»أمير الرياض بالنيابة يشرف حفل سفارة مصرمركز الملك سلمان للإغاثة يمدد عقد تنفيذ مشروع «مسام»الشورى يطالب ببوابة واحدة لمنصات التوظيف الحكوميمطالبات بإلزام الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات هيئة التقويم«التحالف» يصدّ اعتداءً حوثياً استهدف المدنيين في خميس مشيطانطلاق المهرجان الترفيهي لإسكان الحرس الوطني في خشم العانالانتهاكات الإسرائيلية على طاولة "التعاون الإسلامي"إيران تهدد بإسقاط الاتفاق النوويالعصر الإردوغاني.. اعتقالات وفقر وعيش بوجلالرئيس اليمني يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمنالأمم المتحدة تؤكد توافق اليمنيين بشأن الحديدة// يتبع //06:18ت م0004