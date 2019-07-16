وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حجاج قطر والمنغومة المهترئة ) : كعادة النظام القطري فإنه في كل موسم حج يدير منغومته المهترئة بأن المملكة تتعمد عرقلة دخول الحجاج القطريين لأداء فريضتهم، رغم أن الـقيادة الـرشيدة تعلن صراحة ترحيبها الحار بحجاج قطر وتدعو الـسلـطات القطرية لإزالة العقبات التي تختلقها أمامهم، تلك عقبات ترفضها المملكة رفضا قاطعا لحرصها الـشديد على تسخير كافة الإمكانات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر، أسوة بالتسهيلات الممنوحة لسائر المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة من أي مكان، وقد رفضت وزارة الحج والعمرة بالمملكة الادعاءات الكاذبة الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من القطريين أو المقيمين على أرض قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، وأنها لا تسمح لحملات الحج والعمرة القطرية بالدخول للمملكة.وقالت : وقد تعودت المملكة في كل موسم على سماع تلك المنغومة الـعارية من الـصحة والملـيئة بالأراجيف فتلـك ادعاءات فارغة تنافي الحقائق تماما، وليس من الغرابة إقدام النظام القطري على طمس الحقائق وقلبها، فقد جبل على ممارسة تلك الترهات في مواسم الحج وفي كثير من مواقفه العدائية ضد المملكة، ومن المعروف أن وزارة الحج والعمرة أطلقت عدة روابط إلكترونية لتمكين المواطنين القطريين والمقيمن في دولة قطر من حجز أماكن إقامتهم والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها والقدوم عبر أي خطوط جوية لأداء مناسك العمرة والحج، غير أن الحكومة القطرية تتعمد كعادتها في كل موسم حج حجب تلك الروابط عن المواطنين القطريين والمسلمين المقيمين في قطر لعرقلة دخولهم للمملكة وعدم تمكينهم من أداء فريضتهم الإيمانية.وبينت : وتشهد دول الـعالـم قاطبة بكل هـيئاتها ومنظماتها ومؤسساتها أن المملكة فاتحة ذراعيها للترحيب بالأشقاء القطريين الراغبين في أداء الحج والعمرة وأنها لم تمارس أية ضغوط تحول دون تمكنهم من دخول المملكة، والعكس هو الصحيح فقد امتنع الـوفد القطري من التوقيع على اتفاقية الحج أثناء توجيه وزارة الحج والـعمرة بالمملكة الـدعوة لـه لترتيب قدوم الحجاج الـقطريين كغيرهم من حجاج الدول الإسلامية، بما يؤكد أن النظام القطري يتعمد اختلاق الأراجيف للحيلولة دون أداء الحجاج القطريين مناسك الحج والعمرة، وهو اختلاق يمثل ديدنه المعهود في كل موسم حج. ومازالت المملكة تعلن مرارا وتكرارا عن رفض تسييسها فريضة الحج، ومحاولـة التسييس الـتي يثيرها النظام القطري مرفوضة تماما وتستنكرها المملكة، فالمواقف السياسية السعودية والقطرية لها مسبباتها وظروفها ولا يمكن إقحامها في أمور الحج والـعمرة، وهو رفض تؤكده المملكة في كل موسم، غير أن النظام القطري كعادته يحاول إقحام تلـك الأمور في الخلافات الـسياسية الـناشبة بين البلدين، رغم علمه يقينا بأن المملكة مصممة على ترحيبها المستمر بالأشقاء من دولـة قطر للقدوم إلى أراضيها لأداء مناسك الحج والعمرة، ورغم علمه المسبق بأن المملكة حريصة دائما على تمكين المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر من أداء مناسكهم وتقديم كافة الخدمات// يتبع //06:18ت م0006