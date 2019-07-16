وأوضحت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مسلسل التصعيد الإيراني ) : المتابع لتطورات الأزمة الإيرانية في المنطقة وحالة التصعيد المتواصل التي ينتهجها النظام الإيراني، سيصل إلى قناعة بأن الدافع الرئيسي وراء التصعيد والتهديدات الإيرانية المتواصلة لأمن المنطقة والعالم وما وصلت إليه من انتهاكات خطيرة للاتفاق النووي والاعتداءات المتكررة على ناقلات النفط في منطقة الخليج والتصريحات العدائية والمتهورة لقيادات "الملالي" يكمن في أن هذا النظام وصل إلى حالة من اليقين بأن القوى العالمية ليس لديها أي نوايا لمواجهته عسكريا، وهو مادفعه للتمادي في مواجهة العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني وتقوض أنشطته الإرهابية ولكنها لاتقضي عليه، والأمر ذاته ينطبق على المفاوضات الأممية القائمة مع الحوثي، الذي ظل يواصل انتهاكاته لاتفاقات ستوكهولم ويرمي بكل الجهود الأممية الرامية لتحقيق السلام بعرض الحائط، مستندا إلى توجيهات "ملالي قم" وسط حالة من الضعف والخنوع من قبل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الذي أخذ منحنى يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة الرافض للانقلاب عبر مساعيه المستمرة لشرعنة الانقلاب وإظهار مليشيا الحوثي كطرف سياسي في الأزمة بدلا من التعامل معها كعصابة إرهابية دمرت اليمن وشردت شعبها.// انتهى //06:18ت م0007