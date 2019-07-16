واشنطن 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأعلن البيت الأبيض أمس في بيان صحفي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قام بترشيح مارك إسبر رسميًا لمنصب وزير الدفاع، في ظل غياب قيادة عسكرية دائمة في البنتاغون منذ استقالة جيمس ماتيس.وبحسب البيان، تبعًا للقواعد البيروقراطية اضطر إسبر إلى التنحي من منصبه السابق الذي كان يشغله كوزير الدفاع بالوكالة منذ أربعة أسابيع، مع تقديم ترامب ترشيحه رسميًا إلى الكونغرس.وأضاف البيان أن وزير القوات البحرية الحالي ريتشارد سبنسر سيتولى منصب وزير الدفاع بالوكالة، ما يجعله ثالث شخص يشغل هذا المنصب بالوكالة في غضون سبعة أشهر.// انتهى //07:04ت م0012