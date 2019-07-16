طوكيو 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 69ر159 نقطة أو ما يعادل 74ر0% ليصل إلى 21ر21526 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 73ر9 نقطة، أو62ر0%، ليصل إلى 58ر1566 نقطة.// انتهى //07:27ت م0014