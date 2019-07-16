جدة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسدشّن معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي أمس، مكتب علاقات الجمهور في مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة، الذي يخدم مراجعين وزوار الشرطة عبر تقديم كافة الخدمات لهم, وذلك في إطار ما يوليه الأمن العام من اهتمام بمستوى الخدمات التي يقدمها لمراجعيه بهدف تنظيم الأداء فيما يخدم المستفيد، وتسهيل وصوله إلى مطلبه بكل يسر وسهولة.كما دشن معاليه خدمة الشكاوي والاقتراحات التي تُعد امتداداً للمبادرة التي أطلقها معاليه بتخصيص هاتف لتلقي الشكاوي والاقتراحات, حيث قامت شرطة منطقة مكة المكرمة بتخصيص عدة وسائل لتلقي شكاوي المواطنين واقتراحاتهم، وتخصيص فريق متخصص على مدار 24 ساعة للتعامل مع هذه الشكاوي والاقتراحات بفرزها وإعداد إجراء سريع لها وعرضها على مدير شرطة منطقة مكة المكرمة مباشرة، واتخاذ الإجراءات النظامية.من جهة أخرى, دشّن معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي أمس، مركز شرطة السلامة بجدة الذي يُعد أحد أقسام الشرطة النموذجية بمنطقة مكة المكرمة, حيث اطلع معاليه خلال الزيارة على سير العمل في المركز والخطوات التطويرية التي تم تطبيقها للعمل الأمني في مراكز الشرطة, وتسجيل جميع البلاغات والحوادث الجنائية بنظام (أمن) آلياً والاعتماد على التقنية الحديثة في إعداد واستقبال التقارير الميدانية والأعمال الإدارية.وفي ختام الجولة كرّم معاليه عدداً من الضباط المتميزين.// انتهى //09:28ت م0022