بيروت 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم باستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس دولة رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام حيث جرى استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره.وأشارت إلى تأكيد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال استقباله نظيره الفلسطيني محمد اشتيه أمس في بغداد ان صفقة القرن تمت مواجهتها بشكل مشرف مشددا على رفض بغداد لأي استيطان في المنطقة.وأخبرت صحف الثلاثاء عن موافقة مجلس الأمن بالاجماع أمس على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن لستة أشهر حيث طالب الامين العام للامم المتحدة بالعمل على نشر سريع لكامل عديد هذه البعثة.ولفتت إلى مقتل أكثر من 5 اشخاص واصابة 14 آخرين بجروح مختلفة أمس بعدما فجر انتحاريان حزاميهما الناسفين في حي التراث في جنوب غربي العاصمة بغداد .وتناولت توقيف قوات الأمن الفرنسية نحو 282 شخصا أمس خلال صدامات وقعت في عدد من المدن الفرنسية الكبيرة اثر تأهل منتخب الجزائر الى نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.وأوردت صحف لبنان نبأ مقتل 11 مدنيا على الاقل واصابة العشرات بجروح عندما انفجرت قنبلة مزروعة إلى جانب الطريق في جنوب افغانستان لدى مرور عربة تقل العديد من الركاب.// انتهـى //09:28ت م0023