صبيا 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليه 2019 م واستفقد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي مساء أمس، نادي الحي بمحافظة الريث التابع للإدارة، يرافقه مدير مكتب التعليم بالمحافظة مفرح السلمي، حيث تجول داخل مرافق النادي والصالة الرياضية واطلع على الفعاليات والبرامج المقدمة ومنجزات النادي.والتقى الحازمي، خلال الزيارة بقائد النادي والمشرفين والمرتادين، واطلع على العديد من البرامج الصيفية المقدمة التي اتسمت بالتنويع والتجديد بما يحقق النفع والفائدة للمرتادين.وأوضح الحازمي، خلال لقائه بأعضاء نادي الحي بالريث أن أندية الأحياء وضعت من أجل تقديم الخدمة للمستفيدين ولتنمية مهاراتهم واستثمار أوقاتهم، مؤكداً أهمية تطوير الأعمال والبرامج في الأندية بما يساهم في استثمار أوقات أبناء الحيّ من الأطفال والشباب بالطريقة الأمثل وبما تتطلع له القيادة الرشيدة - أيدها اللّه - في توفير البرامج الترفيهية والثقافية والرياضية لهم.يُشار إلى أن النادي يأتي ضمن برامج وفعاليات صيف إدارة تعليم صبيا للعام الحالي ضمن مشروع إجازتي 4 لأندية مدارس الحي والأندية الموسمية التي تشمل أربعة مسارات: ترفيهي وتقني وتطوعي وسياحي، حيث تشمل عدداً كبيراً من المشاريع والبرامج الصيفية المخصصة للطلاب والطالبات من مختلف المراحل الدراسية للبنين والبنات، منها إقامة 6 أندية موسمية و33 نادياً للحي للبنين والبنات، تتضمن كافة الأنشطة المتنوعة الرياضية والكشفية والاجتماعية والعلمية.من جهة أخرى تفقد مدير التعليم بمحافظة صبيا أمس، سير الدراسة في الفصل الصيفي بثانوية المطعن للمقررات بمكتب التعليم بمحافظة بيش التي يدرس بها نحو 150 طالب ثانوي "نظام فصلي ومقررات"، بينهم عدد من الطلاب من القرى والمراكز بمحافظة بيش.وبين الحازمي أن الفصل الصيفي يستهدف معالجة حالات التعثر، ومنع تراكم المواد الدراسية، وإكمال متطلبات التخرج والتسريع، وتقليص الهدر والفاقد التعليمي، مشيداً بجهود إدارة ثانوية المطعن في سير الدراسة وانتظام الطلاب وأداء المعلمين أثناء الحصص.يُذكر أن عدد المدارس المطبقة للفصل الصيفي بتعليم صبيا 7 ثانويات للبنين والبنات "فصلي ومقررات" يدرس بها ما يقارب 2700 طالب وطالبة.// انتهى //10:04ت م0028