القاهرة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسسيطر الشأن المحلي على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم لا سيما ما يتعلق بأنشطة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجلسات البرلمان المصري التي أقر خلالها عدد من مشروعات القوانين.وأبرزت الصحف، تقدير الرئيس السيسي، خلال لقائه أمس نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية مايرون بريليانت، للدور الذي تضطلع به الغرفة في ترسيخ التعاون بين مصر وأمريكا، وزيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات ودعم المصالح المشتركة بين البلدين.كما لفتت إلى تأكيد الرئيس المصري على قوة العلاقات بين مصر واليونان وما تشهده من تطور وزخم متزايد على مختلف مستوياتها، وذلك في إطار تهنئته لرئيس الوزراء اليوناني الجديد بتولي مهام منصبه.وألقت الضوء على قيام البرلمان المصري خلال الجلسة الأخيرة لدورته البرلمانية أمس بالموافقة على مشروعات قوانين تتعلق بالجمعيات الأهلية والمحاكم الاقتصادية والمحاماة والمحال العامة والمعاشات.وفي الشأن الاقتصادي، نبهت الصحف إلى استمرار تراجع أسعار الدولار في تعاملات البنوك وشركات الصرافة بمصر، مشيرة إلى أن انخفاضه سينعكس مردوده على الأسعار بشكل إيجابي.عربيا تطرقت الصحف إلى تطورات الشأن الليبي مشيرة إلى المظاهرات الحاشدة في بنغازي للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا، ومطالب المتظاهرين بالتوقف عن تزويد حكومة الوفاق بالأسلحة التي تدعم استمرار سيطرة الميليشيات المسلحة بطرابلس.وفي الشأن السوداني أبرزت الصحف طلب قوى الحرية والتغيير مجددا تأجيل جلسة المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي إلى حين حسم مواقفها الداخلية حول وثيقة الاتفاق.// انتهى //10:12ت م0029