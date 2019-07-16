الرياض 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأقامت الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية معرضًا تعريفيًا بخدماتها المقدمة خلال موسم حج هذا العام، وتوعوية المرأة السعودية بأهمية بطاقة الهوية الوطنية لإنجاز المصالح الشخصية.ويهدف المعرض المقام في الدمام الذي يستمر خمسة أيام, إلى تعريف الزوّار بخدمات الأحوال المدنية لضيوف الرحمن التي تشمل إصدار تصاريح الحج، وطباعتها وإلغاءها، إضافة إلى شرح عن أهمية استخراج الهوية الوطنية وإجراءات تجديدها والإبلاغ عن فقدها, كما يتضمن المعرض نشاطا توعويا وتثقيفيا عن أهمية المحافظة على الأوراق الثبوتية وعدم رهنها، ووجوب تسجيل الواقعات المدنية فور حدوثها.ويوفر المعرض خدمة التسجيل في منصة الخدمات الإلكترونية الشاملة لوزارة الداخلية "أبشر" مع شرح مفصل عن خدمات الأحوال المدنية المقدمة عبر المنصة، إضافة إلى الإجابة عن كافة استفسارات الزوار.// انتهى //10:32ت م0031