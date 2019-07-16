جنين 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة شبان فلسطينيين من مخيم جنين.وذكرت مصادر فلسطينية في جنين أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد معتصم صباغ، ومجاهد العامر، وأيسر السعدي، وأوس زهير عويس بعد اقتحام قوات الاحتلال المخيم ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.من جهة ثانية اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ناهد محمد سعيد زيود ، من بلدة السيلة .// انتهى //11:04ت م0039