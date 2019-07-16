جيزان 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسحصل مستشفى الملك فهد المركزي بجازان ممثلاً بقسم الأشعة على ترخيص ممارسة الطب النووي واستخدام المصادر المشعة في التشخيص والعلاج، وذلك من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.ويعد حصول المستشفى على هذه الرخصة إنجاز كبير، حيث يأتي بناءً على تطبيق قسم الأشعة لوسائل السلامة والحماية الإشعاعية والأجهزة الحديثة المستخدمة التي تضمن سلامة المرضى من المصادر المشعة المستخدمة طبياً وعلاجياً.// انتهى //11:21ت م0041