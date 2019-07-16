رام الله 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر لقاء رئيس الوزراء محمد أشتية مع نظيره العراقي عادل عبد المهدي وبحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق وفلسطين، خلال اجتماعهما أمس في القصر الحكومي.وسلطت الصحف الضوء على خبر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيًا من مختلف المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، وهدم أساسات بناية شرق القدس المحتلة.وأولت اهتمامًا بإعلان رئيس الدائرة العربية والبرلمانية في منظمة التحرير الفلسطينية المشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد، إجراء اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين بشأن عمل الفلسطينيين في لبنان.وأوردت صحف اليوم انتقاد وزارة الخارجية الفلسطينية، "تخاذل" المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل على "جرائمها" بحق الفلسطينيين.وتابعت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال .// انتهى //11:45ت م0044