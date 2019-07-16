سكاكا 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية تواد الأسرية بالمنطقة الدكتور عبد الحكيم بن خالد الحميد يرافقه عدد من أعضاء المجلس ومدير الجمعية نايف بن عبد الله المريحيل.وفي بداية اللقاء استعرض سمو أمير المنطقة منجزات الجمعية وتسلم التقرير الختامي لعام 2018 م، كما تسلم سموه وثيقة إستراتيجية جمعية تواد الأسرية 2020-2024.ثم استمع سموه من رئيس مجلس الإدارة الحميد لعرض عن مشاريع الجمعية التي منها أكاديمية تواد للإبداع، وأكاديمية تواد للتنمية القيادية الشابة، ونادي الفتيات والأنشطة المقامة فيها.وفي نهاية اللقاء تسلّم سموه مبادرة "لا ترميها" التي أطلقتها الجمعية.وأعرب سمو الأمير فيصل بن نواف عن شكره لرئيس وأعضاء الجمعية والعاملين فيها على تلك الجهود .//انتهى//11:47ت م0045